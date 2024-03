Oroscopo Ariete: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – L’amore, quell’entità capricciosa che ti ha tenuto sulle montagne russe emotive, ora decide di sedersi tranquillo in cima alla tua lista di priorità. Le gratificazioni professionali e quelle pratiche, che fino ad ora sembravano saziarti, si rivelano per quello che sono: aperitivi prima della vera festa sentimentale di marzo. Grazie a un cielo che sembra dipinto apposta per te, con pianeti veloci che giocano a tuo favore, ti ritrovi a navigare in un mare di passionalità e tenerezza.

Questo oceano emotivo potrebbe far rivivere sentimenti assopiti e pescare occasioni d’amore che nemmeno sapevi esistessero. Ma attenzione, per godere del panorama devi mettere gli occhiali della positività e prepararti a giorni vivaci, pieni di sorprese e, forse, di qualche invito inaspettato. Sul fronte lavorativo, ti consiglio di non trasformarti nel protagonista di un dramma shakespeariano, consumato dal desiderio di vendetta per torti subiti nel passato. Marte, il tuo coach personale per la felicità, suggerisce di tagliare i ponti con chi ti vuole triste. È tempo di rinunce strategiche per abbracciare cambiamenti luminosi.

E per quanto riguarda il benessere, potresti scoprire che la serenità interiore non solo fa bene all’anima ma anche al corpo. Evita però di cadere nella trappola delle esagerazioni, soprattutto quando la luna decide di giocarti brutti scherzi. Ricorda, muoversi è la chiave per rimanere in gioco, anche se ciò significa solamente cambiare il canale della TV con più entusiasmo.

“In amore e nel lavoro, l’Ariete gioca a dama su uno scacchiere di Monopoli.” Voto: 8. “Cu camina fa strata.” (Chi cammina fa strada.)



