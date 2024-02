Oroscopo Ariete: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, caro Ariete, sembra che Venere abbia deciso di trasformare la tua vita amorosa in un’arena gladiatoria, dove la tensione è l’unico pubblico e la competizione il tuo avversario principale. Immagina di trovarti in un eterno tiro alla fune con i tuoi sentimenti: da una parte, il desiderio ardente di mantenere tutto sotto controllo, dall’altra, un’insicurezza che ti fa vacillare come un bambino sulle prime montagne russe. E non pensare che sul lavoro andrà meglio; qui ti aspettano sfide che sembrano uscite direttamente da un romanzo epico, dove ogni piccola vittoria sa di trionfo e ogni sconfitta è un dramma shakespeariano.

La tua resistenza sarà messa alla prova, ma ricorda: l’umore è un vestito che cambi ogni giorno, e questa settimana sembra che la tua guardaroba sia piena di nuvole tempestose. A proposito di benessere, sembra che tu stia giocando a roulette russa con la dieta, oscillando tra l’essere un asceta e il cedere alle tentazioni culinarie più nefaste. Un consiglio spassionato: non dimenticare la sciarpa, potrebbe essere l’unico scudo contro i dolori che il freddo porta con sé.

Voto: 5.5/10. “In questa settimana, l’Ariete potrebbe scoprire che l’unico vero nemico dell’amore e del lavoro è uno specchio.” “Quannu t’è data la purcedda, curri prestu cu la curdicedda.”





