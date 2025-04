Oroscopo Ariete: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – La voglia di scompigliare tutto per noia è forte. Il tuo cuore? Un cantiere aperto con ingresso libero, ma senza uscite di sicurezza. Anche se va tutto bene, tu ti inventi un problemino, giusto per ricordare all’universo che esisti e sei passionale. Però attenzione: provocare per ricevere amore è come lanciare una molotov per accendere una candela. Brucia, e pure tanto.

Sul lavoro sei sulla difensiva: vuoi spaccare tutto ma il mondo ti dice “piano piano”. Se riesci a gestire il nervosismo e non ti perdi dietro alle distrazioni del giorno 11 (quella mail che ignorerai sarà importante), potresti perfino ottenere qualche bel risultato. Accordi e contratti? Da leggere bene, molto bene. Con calma.

Fisicamente devi darti una svegliata. Se non ti muovi, diventi un meme vivente. Il corpo chiama, rispondi con una corsetta, o almeno evita di confondere la palestra con Netflix.

Hai il fuoco dentro, ma forse è solo gastrite emotiva.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: A forza di fari ‘u duru, t’hai scurdatu comu si voli beni davvero.

