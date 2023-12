Oroscopo Ariete: settimana dall’11 al 17 dicembre

Le previsioni del segno

ARIETE – La settimana ti invita a trasformarti nel re o nella regina della pista da ballo. Non solo le stelle, ma anche la luna e qualche cometa sembrano danzare intorno a te. È il momento di lasciare da parte i dubbi e vestirsi di ottimismo, anche se a volte sembri più un guerriero pronto alla battaglia che a un ballo di gala. La tua diplomazia sarà messa alla prova, ma ricorda, anche un oratore esperto a volte balbetta. Le stelle suggeriscono di mantenere la calma, anche se a volte potresti sentirte come un leone in una gabbia di conigli. Sei in una fase di rinnovamento, come una farfalla che esce dal bozzolo, ma attento a non volare troppo vicino al sole.

Voto: 7/10. “A cascavaddu duru nun cci pò salamòria.”



