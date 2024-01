Oroscopo Bilancia: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Le provocazioni amorose sembrano giocare a ping-pong con il tuo cuore. La potenza di Venere ti rende magnetico e desideroso di nuove avventure. Se però hai già qualcuno speciale, rifletti bene prima di lasciarti sedurre da nuove tentazioni. Sul lavoro, l’agitazione potrebbe spingerti verso il desiderio di cambiamento. Cerca di bilanciare la tua naturale diplomazia con la determinazione per non apparire indeciso. Il benessere psicofisico dipende dalla tua capacità di gestire le tensioni accumulate. Prenditi cura di te stesso con metodi naturali e non forzare il passo.

In fondo, la vita è come una bilancia: un eterno gioco di equilibri. Voto: 7. “Tumazzu duru nun pigghia cchiù salamora.”



