Oroscopo Bilancia: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Se in amore ti senti in balia degli eventi, tranquillo, non è solo una sensazione: è la dura realtà. Venere è opposta e ti complica la vita, facendoti chiedere se hai sbagliato tutto oppure se è il partner a essere un caso disperato. Meglio rimandare decisioni importanti e aspettare tempi migliori.

Almeno il lavoro è una luce nel buio: Giove e il Sole ti danno una spinta per rinascere, per ottenere soddisfazioni e persino qualche bella vittoria. Se hai in mente di cambiare casa o sistemare quella attuale, fallo adesso: più avanti potresti essere troppo confuso per scegliere pure il colore delle tende.

Occhio alla salute: lunedì il fisico chiede una tregua, mentre sabato e domenica la Luna ti ricarica un po’. Comunque, non sforzarti troppo, che il mondo può aspettare.

Ti serve un navigatore per la vita!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun capisci chi voi, comu vo’ ca l’autri ti capiscinu?”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI