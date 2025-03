Oroscopo Bilancia: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – L’amore ti vede un po’ distratto. Se hai una relazione solida, potresti dover affrontare qualche piccolo problema, magari legato ai soldi (perché sì, l’amore è bello, ma le bollette non si pagano da sole). Se sei single, non è il momento migliore per buttarti in una nuova storia: hai la testa da un’altra parte e rischi di fare scelte poco azzeccate.

Sul lavoro invece le cose vanno meglio. Dopo un periodo complicato, stai finalmente riprendendo il controllo della situazione. Se hai avuto una crisi nei mesi scorsi, ora sei pronto a rimetterti in gioco con più grinta.

L’energia migliorerà nel weekend, ma durante la settimana occhio alle tensioni. Sorridi di più, evita di impantanarti nei pensieri negativi e non farti prendere dallo stress!

Stai cercando l’equilibrio perfetto, ma ricorda che pure l’altalena va su e giù!

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si t’allagni sempri pi ogni cosa, finisci ca ‘a testa ti fuma comu ‘na ciminera! Talia ‘a vita cchiù ‘n simpaticu, ca già è tosta di so.

