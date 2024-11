Oroscopo Bilancia: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – L’amore è un puzzle confuso, e sembra che tu stia cercando i pezzi nelle tasche sbagliate. Lascia perdere gli ex e concentrati su ciò che il futuro può offrirti, anche se al momento sembra più un bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno.

Sul lavoro, Marte ti spinge a investire in nuove idee: pianta semi adesso, anche se il raccolto arriverà solo nel 2025. La spiritualità potrebbe aiutarti a calmare i nervi, perché diciamolo: sei teso come una corda di violino. Un po’ di yoga o meditazione non farebbero male, e magari evita di pianificare la vita altrui (anche se so che ti piace).

Sei così equilibrato che a volte sembri indeciso anche quando scegli il gelato.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Smettila di pinsari a cu ti lassau, si tali a chi può veniri, sennò t’arrobbanu puru u piaciri!”

