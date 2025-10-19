Oroscopo Bilancia: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Venere è nel tuo segno e tu lo senti: sei sensuale, affascinante, dolce…praticamente la copertina di una rivista patinata. Le nuove storie partono a razzo e tu, che ami l’armonia più della Nutella sul pane caldo, finalmente ritrovi equilibrio (o quasi). Chi ti circonda è attratto dalla tua luce, e tu ti godi il momento come un aperitivo in terrazza. Ma se una relazione ti sta dando più grattacapi che emozioni, è il momento di mettere te al centro. Hai esaurito la pazienza e stai già scrivendo mentalmente il discorso di chiusura (con finale elegante, ovviamente).

Sul lavoro invece sei sotto pressione come un calzino in lavatrice. Il problema non è la tua capacità – sei brillante, diplomatica e multitasking – ma il carico che ti porti addosso e che pare aumentare a ogni mail che ricevi. Martedì e mercoledì saranno pesanti, pieni di richieste, promesse e responsabilità che ti faranno venire voglia di fingerti offline. Ma resisti: sei vicina alla svolta.

Il benessere dipende tutto da quanto sei disposta a dire “no” al caos. Prenditi una pausa. Magari breve, ma vera. Ritagliati del tempo e smetti di pensare a come far star bene gli altri. Ogni tanto puoi essere il tuo equilibrio, non quello di tutti.

Sei nata per piacere ma non per essere il tappetino zen di nessuno.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu ti ricuogli pi tia, ti senti comu quannu ti spogghi dopu ‘na jurnata longa…rilassata, fina all’ossu.

