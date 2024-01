Oroscopo Bilancia: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Ah, Bilancia, questa settimana per te è come navigare in un mare sentimentale agitato. Potresti dover affrontare qualche ripensamento o malinteso in amore, specialmente tra martedì e mercoledì. Sei come un equilibrista che cerca di mantenere in bilico le proprie emozioni. La stanchezza fisica, specialmente quella legata al lavoro, potrebbe avere un impatto significativo sul tuo settore affettivo. Per i single, il lavoro diventa un rifugio per evitare di pensare all’amore.

Parlando di lavoro, le stelle sembrano sorriderci: tutto procede liscio come l’olio, ma attenzione a non inciampare in discussioni inutili. Sul fronte del benessere, questa settimana potrebbe essere un po’ più impegnativa, in particolare nei giorni di martedì e mercoledì. Potrebbe essere il momento giusto per ascoltare il tuo corpo e seguire le prescrizioni.

“La Bilancia cerca l’equilibrio perfetto, ma talvolta dimentica che anche un po’ di caos può essere divertente.” Voto: 7.5/10. “Megghiu lu tintu conusciutu, ca lu bonu a conusciri.”



