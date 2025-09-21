Oroscopo Bilancia: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sei in modalità “equilibrista disperato”. Da un lato vorresti amore, armonia e un po’ di coccole sul divano, dall’altro sei così preso dal caos mentale e lavorativo che dimentichi pure di rispondere ai messaggi. In amore le cose sono un po’ complicate, soprattutto a inizio settimana: lunedì e martedì rischiano di diventare un film drammatico con te protagonista. Tensioni, nervosismi e quella sensazione di “nessuno mi capisce”, che nemmeno nei diari segreti delle medie.

Ma tranquillo: con un po’ di ironia e tanta pazienza, le nuvole passano. Se hai chiuso una storia di recente, ora è il momento della rinascita: ti metti in moto per cercare nuove emozioni, nuovi volti, nuove storie, anche solo per distrarti da te stesso. A volte non è il partner che manca, è la voglia di gestire un’altra persona.

Sul lavoro, la stanchezza è reale. Sembra quasi che tu stia lavorando per tre e che nessuno se ne accorga. Marte ti scarica e Giove ti mette i bastoni tra le ruote, ma per fortuna Mercurio arriva dal 18 a portarti nuove idee e un minimo di lucidità. Cerca di non litigare con chi ti circonda, anche se lo meritano: punta sul dialogo (che è la tua specialità, quando vuoi).

Per quanto riguarda il benessere, devi proprio darti una calmata. Troppo stress fa male, e se senti che hai bisogno di una pausa, prenditela senza sensi di colpa. Non sei un robot e, anche se lo fossi, una ricarica la meriti.

Hai l’umore in bilico come la bilancia del fruttivendolo sotto il sole di agosto.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si tuttu ti pari troppu, fermati ‘na sira, mangiati ‘na cosa bona e ricumincia cu testa frisca.

