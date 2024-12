Oroscopo Bilancia: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Settimana frizzante per i cuori solitari e per quelli che hanno voglia di emozioni nuove. Se sei in una relazione a lungo termine, potresti sentirti tentato da qualche novità intrigante: niente di male, basta che non ti trovi con una doppia vita da gestire.

Nel lavoro, le stelle ti vogliono protagonista: nuovi progetti e occasioni di successo sono dietro l’angolo, devi solo avere il coraggio di agire. Evita però di strafare: non c’è bisogno di lavorare di notte o saltare i pasti per sentirti un eroe.

L’indecisione non ti abbandona, neanche quando si tratta di scegliere se essere felice o no.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti l’aria bona e pigghiatilla calma: comu finisci si viri, ma cu l’anima arrassirata.”

