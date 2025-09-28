Oroscopo Bilancia: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Per te la settimana inizia come una bilancia sbilanciata: tutto storto, tutto agitato. Il novilunio ti sveglia con la luna storta e la pazienza già finita prima del caffè. I rapporti familiari sembrano un campo minato: dici una parola e scoppia una discussione che manco nei gruppi WhatsApp di condominio. Però tu hai una dote che gli altri segni ti invidiano: quando vuoi davvero, sai capire, accogliere, sistemare tutto con la tua diplomazia da ONU.

Nel fine settimana torni a respirare e ti ricarichi di bellezza e armonia, come dopo un pomeriggio in libreria con la playlist giusta. Se stai iniziando una storia, sii paziente: non è colpa tua se gli altri non capiscono subito quanto vali (o forse sì, ma lasciamo stare).

Al lavoro si aprono strade nuove, progetti interessanti e possibilità da cogliere. Ma i soldi… quelli ballano. Qualcuno dovrà vendere qualcosa, qualcun altro cercare fondi come Indiana Jones. E il tutto mentre sei stanco morto per i ritmi che sembrano pensati da un robot e non da un essere umano con sonno e desideri.

La metà della settimana ti regala serenità, come una passeggiata in un parco silenzioso. Ma lunedì — e lo sai già — sarà quella giornata in cui tutto sembra urgente e tu vorresti solo spegnere il telefono e fingere di vivere su un’isola.

L’equilibrio è la tua missione… peccato che la vita sia una continua scivolata.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: I cosi s’aggiustano, ma prima di fari u giudici cu l’autri, guardati comu stai tu.

