Oroscopo Bilancia: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Guardati attorno: è più probabile trovare qualcuno che ti faccia battere il cuore come una volta. Nei rapporti consolidati c’è meno freddezza e si esce da un periodo strano per entrare in uno di maggiore comprensione e dialogo.

Supera i piccoli problemi di incomunicabilità, e i nuovi incontri sono importanti. Chi è reduce da una separazione potrebbe avere dei ripensamenti. Sul lavoro, la situazione è utile soprattutto per chi ha lavori a chiamata.

Giugno sarà importante nelle prime due settimane, ma poi richiederà attenzione su tutto. Evita rischi finanziari e non fidarti ciecamente di chi propone affari. Riconferme in arrivo. Controlla le esplosioni di insofferenza e non fare troppo affidamento sulle tue forze nel fine settimana. Segui una terapia naturale e dormi di più.

Non preoccuparti, anche se le cose vanno bene, c’è sempre spazio per un po’ di sana paranoia!

Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Ricorda, bilancia, chiù dormi e chiù t’arricrii!“

