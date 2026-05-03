Oroscopo Bilancia: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana senti forte il desiderio di rinnovamento emotivo. Hai voglia di relazioni sincere, leggere ma vere, eleganti ma autentiche, profonde ma senza drammi inutili: praticamente chiedi l’impossibile con grande grazia. Dopo tensioni recenti potresti esserti chiuso un po’, diventando più prudente o distante. Ora però il cielo ti invita a riaprire il cuore e a fidarti di nuovo. Non di chiunque, certo: hai ancora il radar acceso. Ma abbastanza da permettere alla vita di sorprenderti. Le coppie possono evolvere se abbandonano vecchi schemi ripetitivi. Se continuate a discutere sempre sulle stesse cose, non è destino: è mancanza di aggiornamento. Cambiare modo di comunicare farà la differenza. I single hanno buone opportunità, a patto di mostrarsi per come sono davvero. Meno maschere perfette, più autenticità imperfetta. È quella che conquista.

Nel lavoro Marte opposto continua a creare qualche rallentamento o senso di fatica. Nulla di drammatico, ma ogni cosa sembra richiedere uno sforzo in più. Non è il momento di forzare tempi o pretendere risultati immediati. Serve costanza e visione lunga. Alcune spese recenti – casa, viaggio, trasloco o cambi logistici – possono averti appesantito mentalmente, ma non bloccano la crescita. Anzi, proprio da questi cambiamenti nascono idee nuove e voglia di rimetterti in gioco. Entro giugno sarà necessario fare una scelta importante. E tu, notoriamente, davanti a due opzioni chiedi consiglio anche alle tende. Stavolta servirà decidere.

Sul piano fisico l’energia è altalenante. Ci sono momenti ottimi e altri in cui vorresti scomparire sotto una coperta di design. Ascolta i ritmi reali invece dell’immagine ideale che hai di te stesso. Attività leggere, creative o rilassanti ti aiutano molto: musica, arte, movimento dolce, luoghi belli. Per te la bellezza non è lusso, è terapia nervosa. Settimana di riequilibrio. Se smetti di cercare perfezione e inizi a scegliere ciò che ti fa stare bene davvero, tutto si rimette in asse.

Impieghi mezz’ora per decidere e due secondi per pentirti.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Nun pinsari troppu a comu pari, scegghi chiddu ca ti fa stari beni e camina.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI