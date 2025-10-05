Oroscopo Bilancia: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sempre in equilibrio, almeno in teoria. Ma stavolta sembri più una sedia traballante che una bilancia tarata. La settimana parte con piccoli scossoni sentimentali, specie in famiglia: ti ritrovi a fare da giudice di pace tra figli, genitori, partner, gatti e suocere.

Il problema? Le aspettative troppo alte. Se pensi che tutti debbano leggere nella tua mente e capire che sei stanco, nervoso e afflitto da un lieve senso di fallimento cosmico… beh, sappi che no, non lo capiranno. Meglio parlare chiaro.

Nel lavoro, la fatica è tanta e il tempo sempre poco. Se hai una professione libera, ti sembrerà che tutti ti rubino il posto e che le scadenze si moltiplichino come i pannolini in una casa con neonati. Ma tu resisti, e con un po’ di sprint finale a fine mese, potresti pure portare a casa un buon risultato.

Fisicamente, ti serve movimento. Sì, anche se sei convinto che lo sport sia una punizione divina. Basta anche una camminata decente, giusto per non implodere sotto il peso delle tue stesse riflessioni.

Hai l’ansia da prestazione pure per rispondere agli auguri di compleanno.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Talia chi ti voli beni e unni nun arriva ‘a testa, lassaci ‘u cori.

