Oroscopo Cancro: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

CANCRO – Il romanticismo c’è, ma ultimamente sembrava più un telefilm drammatico che una commedia romantica. Hai passato giorni a chiederti se cambiare partner o solo password del Wi-Fi. Ora però arriva un po’ di tregua. Non aspettarti fuochi d’artificio, ma almeno venerdì qualcosa di carino potrebbe accadere, pure se ancora non ti fidi nemmeno della tua ombra. E fai bene, ma lasciati andare almeno un po’, che non si vive solo di dubbi e crocchette di consolazione.

Sul lavoro, dopo mesi di “sto aspettando notizie”, qualcosa si muove. Sì, lo so, ancora non è il colpo di scena che sogni da anni, ma un anticipo arriva. È tempo di bussare alle porte giuste e non solo aspettare che qualcuno ti apra dal nulla. Se vuoi cambiare qualcosa, ora è il momento di spingere, non solo di sperare.

Fisicamente sei stanco, più per la testa che per il corpo. Ti porti dietro stress e pensieri che ormai ti fanno compagnia come il cane del vicino. Ma già a fine mese si allenta tutto e finalmente torni a sentirti più leggero. Sopravvivi, che giugno sarà molto meglio.

Cancro, piangere sul latte versato è inutile, ma almeno versalo su un cannolo, così ne esci vincente.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Canciu, lassa perdere, pigghia tuttu comu veni, ca si voli beni veni.”

