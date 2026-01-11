Oroscopo Cancro: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana ti chiede una cosa che non ti riesce sempre facile: mantenere la calma mentre dentro senti un vero e proprio mare in tempesta. Le emozioni sono intense, profonde, spesso legate a questioni del passato che tornano a galla senza chiedere permesso. Nei rapporti personali avverti una certa insoddisfazione, come se qualcosa non fosse più allineato ai tuoi bisogni attuali. Il rischio è quello di voler risolvere tutto subito, di prendere decisioni definitive spinto dalla stanchezza emotiva. E invece il cielo ti suggerisce di affrontare i nodi ora, ma di rimandare le scelte concrete a quando avrai più lucidità. Alcune giornate sono particolarmente pesanti, soprattutto verso il fine settimana, quando la tensione raggiunge il picco massimo.

Sul piano lavorativo stai vivendo una fase di trasformazione lenta ma significativa. Non tutto è ancora definito, ma stai ricostruendo la tua identità professionale con maggiore consapevolezza. È un periodo che invita alla riflessione, alla strategia, a una pausa apparente che in realtà serve a capire dove vuoi andare davvero. Se lavori a contatto con il pubblico o con molte persone, potresti sentirti più irritabile del solito. Non tutti hanno la tua sensibilità e questo, a volte, ti pesa più del dovuto.

Fisicamente senti ancora addosso la fatica delle settimane passate. Il corpo parla chiaro e chiede attenzione, soprattutto nei primi giorni della settimana, che risultano più stressanti. Un’attività fisica leggera può aiutarti a scaricare la tensione, purché non diventi un’ulteriore fonte di pressione. Ascoltare i segnali del corpo è fondamentale, soprattutto nelle giornate più emotivamente cariche.

Questa settimana non è fatta per forzare, ma per comprendere. Più cerchi di controllare tutto, più ti senti stanco. Più accetti di sentire, più trovi un equilibrio nuovo.

Quando il passato bussa, tu apri ma poi ti lamenti.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: Si continui a caricari u cori di cosi vecchi, nun ci resta spazziu pi chiddu novu ca voli arrivari.

