Oroscopo Cancro: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, il tuo cuore è un campo minato questo mese, con blocchi emotivi che emergono come funghi dopo la pioggia. Potresti sentirti un po’ come un attore in un drama, dove ogni scena è un cliffhanger emotivo.

Ma non temere, i giorni migliori sono all’orizzonte e potresti finalmente fare quell’incontro che aspettavi, magari mentre sei in fila alla posta o mentre scegli il gelato al supermercato. Sul lavoro, aprile è stato il round di riscaldamento, e ora sei pronto a spingerti oltre, preparandoti ai grandi piani del futuro, forse con la stessa energia di chi decide di rifare il soggiorno durante una maratona di film. Ignora le piccole dispute, sono solo rumore di fondo.

La tua salute ha bisogno di un po’ di calma, quindi cerca di non correre se puoi camminare, e ricorda di indossare scarpe comode, perché chi sa quando dovrai fare una corsa improvvisa per prendere l’ultimo bus.

“Anche il caffè decaffeinato è sempre caffè.” Voto: 7.4. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu va pianu, va sanu e va luntanu.” – Chi va piano, va sano e va lontano.



