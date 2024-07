Oroscopo Cancro: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Le stelle ti spingono verso un periodo più passionale, nonostante qualche incertezza. È un momento ideale per dimenticare le preoccupazioni recenti. Tuttavia, potresti avere delle spese da affrontare per la casa o per un trasferimento.

Nel lavoro, c’è ancora molta tensione nell’aria, ma sei tu quello intraprendente che può andare a caccia di nuove opportunità. Esprimi le tue idee con coraggio, gli altri si aspettano questo da te.

La forma fisica è in ripresa. È importante iniziare la settimana in modo calmo e tranquillo, evitando pensieri retroattivi. Voto: 8.5 – Sfrutta il tuo coraggio, ma non dimenticare di respirare.

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri e nun pinsari troppo o passatu, avanti cu curaggiu e tranquillità!”

