Oroscopo Cancro: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

CANCRO – Settimana emotivamente delicata, ma non negativa. Se stai aspettando un ritorno o una riconciliazione, febbraio apre spiragli concreti, a patto che tu sia davvero disposto a rimetterti in gioco. Le tensioni di gennaio hanno lasciato strascichi e ancora oggi rischiano di condizionare il tuo modo di reagire. Devi chiederti se stai proteggendo il cuore o solo rimandando una scelta. Se ci sono stati tagli netti, le stelle parlano di possibilità di ricucire, ma solo se entrambe le parti hanno voglia di farlo. In alternativa, nuovi ambienti e nuove persone possono aiutarti a ripartire con più leggerezza. Dal 6 febbraio in poi, Venere torna a guardarti con favore, ammorbidendo emozioni e pensieri.

Sul lavoro è importante evitare prese di posizione troppo drastiche. Quando ti senti sotto pressione, tendi a chiuderti o a reagire in modo eccessivo. Non è il momento di gettare la spugna, perché sono in arrivo novità interessanti legate alla tua figura professionale. Uno sforzo fatto in passato potrebbe essere finalmente ripagato con un riconoscimento, un avanzamento o una conferma che ti restituisce fiducia. Devi solo credere di più nel tuo valore, senza aspettare che siano sempre gli altri a dirtelo.

Fisicamente potresti avvertire qualche piccolo malessere stagionale, ma nulla di serio. Le giornate migliori per recuperare sono il 4 e il 5, quando ti senti meno vulnerabile e più reattivo. La tua sensibilità resta alta, ma la capacità di reagire migliora. Sei più presente, più lucido, meno in balia degli sbalzi emotivi. Prenditi cura di te senza sentirti egoista.

Proteggerti va bene, ma non puoi vivere sempre dietro le mura.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Apri u cori senza paura. Nun tuttu chiddu ca senti ti voli fari mali, certi voti ti voli sarvari.

