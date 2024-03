Oroscopo Cancro: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cari Cancro, in amore, questa settimana potrebbe essere il sequel di una storia che credevate conclusa, un po’ come quelle serie TV che non finiscono mai. Le stelle suggeriscono di uscire dalla vostra conchiglia e sfruttare al meglio le energie cosmiche per incontri galanti.

Sul lavoro, potreste trovarvi a dover giocare a scacchi con capi e colleghi, soprattutto quelli dei segni Capricorno o Bilancia. È il momento di dimostrare il vostro valore, senza trasformarvi in eremiti dell’ufficio. Per quanto riguarda il benessere, sembra che vi aspetti una settimana dalle sfumature maratoniane, ma non temete, perché le opportunità di dimostrare la vostra energia non mancheranno.

Frase ironica: “Quando la vita ti dà limoni, è il momento di uscire di casa… prima che diventino granate.” Voto: 7.5/10. Proverbio in siciliano: “Acqua cheta rompe i ponti” (La pazienza può portare a grandi cambiamenti)



