Oroscopo Cancro: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

CANCRO – Caro Cancro, preparati a vivere una settimana da montagne russe emotive, dove ogni curva sembra nascondere una sorpresa, non sempre piacevole. Venere, in un momento di apparente distrazione, potrebbe lasciarti a navigare in acque turbolente, dove i rapporti di recente formazione sono messi alla prova da imprevisti e malintesi. Ma non disperare, perché anche nelle tempeste più violente, si può trovare un porto sicuro.

Sul lavoro, le sfide non mancheranno, ma sarai dotato di una bussola interna che ti guiderà verso scelte sagge e riflessive. Questa settimana, il tuo istinto potrebbe rivelarsi il tuo miglior consigliere, portandoti a riconsiderare progetti e ambizioni con una nuova prospettiva. E quando si tratta di benessere, cerca conforto nelle piccole cose: un buon libro, una passeggiata all’aria aperta, un momento di silenzio. Sono questi i veri balsami per l’anima.

Voto: 6/10. “Il Cancro questa settimana potrebbe dover imparare a ballare sotto la pioggia, magari scoprendo che è molto più divertente di quanto pensasse.” “Mentri ca siti papa, papiati; | cu sa si nn’autra vota papa siti.”



