Oroscopo Cancro: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – In amore, la tua settimana sembra un episodio di una telenovela dove i protagonisti devono superare insieme una serie di ostacoli esterni, con l’aggiunta di qualche scatto d’ira imprevedibile che rende tutto più piccante.

Al lavoro, ti trovi in una fase di riflessione profonda sul tuo valore, con la sensazione che il tuo conto in banca non rifletta il vero valore delle tue prestazioni. La pazienza è la tua migliore alleata in questo periodo di attesa, con la promessa di sviluppi positivi all’orizzonte. Sul fronte del benessere, lo stress cerca di farsi strada, ma tu sei più che deciso a mantenere il controllo, concentrando la tua attenzione su una dieta equilibrata e uno stile di vita più sano.

In breve, sei come quel puzzle che, una volta completato, rivela un’immagine più complessa e interessante di quanto pensassi. Voto: 8/10. “Migliu sulu ca mal accumpagnatu.” E a volte, stare un po’ da soli aiuta a rimettere insieme i pezzi.



