Le previsioni del segno

CANCRO – Sei su una montagna russa emotiva, ma con la giusta sicurezza, potrai goderti il viaggio. Le stelle ti suggeriscono di essere come un fiume: scorri, ma non trascinarti via tutto. Questa settimana la tua energia è come un mare in tempesta, cerca di trovare il tuo porto sicuro.

Voto: 7.5/10. “Jornu curtu, pisci longu; jornu longu, pisci curtu.”



