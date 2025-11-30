Oroscopo Capricorno: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Entri in una settimana che sembra fatta apposta per stupirti, e non è facile stupire un segno che analizza tutto con la precisione di un ingegnere con la calcolatrice incorporata. Eppure l’amore sorprende: incontri inattesi, emozioni che arrivano come lampi, sensazioni che non provavi da tempo. Se sei single, potresti ritrovarti coinvolto in qualcosa di improvviso e intenso. Se sei in coppia, invece, hai la possibilità di esprimere sentimenti in modo creativo, più morbido, più generoso. Anche chi è solo da anni e ha fatto del “non mi innamoro più” una specie di slogan personale rischia di sciogliersi un po’. Le stelle di novembre e soprattutto quelle di dicembre non vogliono lasciarti fermo: ti spingono verso connessioni vere, esperienze nuove, apertura emotiva.

Sul lavoro sei in una fase di successo che cresce gradualmente, come piace a te. Dal 5 arrivano soluzioni a problemi che trascinavi da mesi, chiarimenti importanti e la possibilità di selezionare ciò che davvero merita tempo ed energie. Hai dovuto strigliare qualcuno, controllare, organizzare, richiamare all’ordine. Non è un ruolo che ami, ma sei bravo in questo, e gli altri lo sanno. Ora puoi iniziare un progetto nuovo, o assumere un ruolo più strutturato, più in linea con la tua capacità naturale di mettere ordine nel caos. Evita rischi economici inutili e dispersioni. Fai ciò che sai fare meglio, ovvero scegliere la strada più solida.

Il benessere, in generale, migliora, anche se una giornata sottotono -probabilmente domenica – potrebbe rallentarti. Ma è una fatica lieve, più mentale che fisica. Dicembre porta una lucidità nuova, una spontaneità quasi insospettabile, un senso di equilibrio che ti permette di affrontare tutto con serenità.

Lo so che non ti fidi di nessuno, ma stavolta rilassati. Non è una riunione di lavoro.

VOTO: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Lasciati scuzzari ‘u cori. Quannu ti permetti di sentiri, si ricuordanu tutti picchì vali tantu”.

