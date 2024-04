Oroscopo Capricorno: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Caro Capricorno, la tua settimana è un mix tra un reality show di incontri amorosi e una negoziazione al Cremlino. Amorosamente parlando, è il momento di curare le relazioni che hai avviato di recente, ma non dimenticare di dare voce ai tuoi sentimenti, soprattutto il venerdì, quando il tuo silenzio potrebbe essere frainteso.

Sul fronte lavorativo, la confusione regna sovrana a inizio settimana, ma le cose dovrebbero migliorare notevolmente dopo il 16, quando finalmente potrai vedere una luce in fondo al tunnel. E per quanto riguarda il benessere, cerca di mantenere la calma: stress e tensione non sono i tuoi migliori amici.

Non sottovalutare il potere del dialogo! Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu taci e abbacchia, nun fa mai pacchia.”



