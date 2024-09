Oroscopo Capricorno: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – L’amore ti ha dato buca? Nessun problema, questa settimana le cose girano meglio, soprattutto per chi si trova in relazioni nuove e piene di ardore. Sì, tu che sembri sempre così freddo e distante, ora sei in modalità Romeo con tanto di rose in mano. Per chi è in coppia, questo è il momento di rimettere a posto i cocci e dare una scossa alla relazione. Ma occhio, hai capito che da certe persone non puoi ottenere tutto, quindi meglio giocare d’astuzia.

Nel lavoro, sei il classico soldato in prima linea a rattoppare i disastri altrui. Ma tranquillo, nessuno può fermarti quando sei in modalità “mi faccio da solo”. Le stelle ti portano nuove idee e trattative vincenti, quindi da metà settimana in poi potrai finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare al futuro. Anche il benessere non manca: Mercurio ti spinge a ritrovare il giusto equilibrio, e forse è arrivato il momento di sistemare anche quelle fastidiose posture da scrivania.

Rattoppare disastri altrui è il tuo superpotere… peccato che nessuno ti abbia dato un mantello.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Capricò, pigghia ‘na pausa e cunta finu a deci. Ca si no, i picciuli ti scappanu e tu nemmeno t’accorgi!”

