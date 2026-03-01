Oroscopo Capricorno: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti invita a fare chiarezza nei rapporti e tu non ti tiri indietro quando si tratta di definire confini. Se ci sono stati malintesi, ora puoi affrontarli con maturità, senza drammi ma con fermezza. Le coppie consolidano l’intesa attraverso scelte concrete, mentre chi è solo comprende meglio cosa desidera davvero. Marzo sarà un mese decisivo, quasi un dentro o fuori definitivo. Per questo è importante capire adesso da che parte sta andando un rapporto. Tu non ami le situazioni indefinite e preferisci una verità scomoda a un’illusione rassicurante. Anche se dentro di te le emozioni sono più profonde di quanto lasci vedere, scegli di esprimerle con misura, puntando su fatti e coerenza più che su promesse.

In ambito professionale è tempo di riorganizzare priorità e liberarti di compiti che non ti rappresentano più. Fare ordine migliora l’efficienza e rafforza la tua credibilità. Tuttavia, non mancano tensioni. Saturno nel suo nuovo aspetto parla di provocazioni e avversari da gestire con sangue freddo. Non sarà semplice, ma la tua determinazione ti permette di andare avanti anche quando la salita si fa ripida. Con fatica, certo, ma con risultati concreti. Cura la forma fisica, soprattutto se di recente hai avuto qualche problema. Non trascurarti per eccesso di responsabilità. Ricorda che anche la tua resistenza ha bisogno di manutenzione e, rallentare ogni tanto, non è un fallimento ma una strategia intelligente.

Ridurre il superfluo nella vita quotidiana abbassa lo stress e migliora la concentrazione. Concentrarti su ciò che conta davvero favorisce un umore più stabile. Alcune situazioni vanno affrontate con coraggio, senza rimandare, perché più aspetti e più si appesantiscono. Questa è una fase in cui puoi dimostrare a te stesso che la tua forza non è solo nella disciplina, ma anche nella capacità di scegliere con lucidità ciò che merita il tuo tempo e ciò che invece va lasciato andare.

Non fai drammi: fai strategie, anche quando gli altri perdono la calma.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Fai chiarizza ora e nun rimannari li decisioni, picchì cu disciplina e pacenzia poi superari puru li tensioni cchiù forti, rafforzari u to caminu e arrivari unni voi senza fari rumuri inutili.

