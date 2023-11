Oroscopo della settimana: Capricorno

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

1' DI LETTURA

CAPRICORNO – Questa settimana vi sentite come alpinisti che affrontano una montagna imponente. L’amore sembra un po’ in salita e il lavoro una scalata senza fine. La salute richiede che vi prendiate dei momenti di riposo: anche un alpinista esperto ha bisogno di fermarsi a respirare. Ricordatevi che non è necessario raggiungere sempre la vetta, a volte il viaggio è più importante della destinazione. Voto: 4/10. “Cu’ vinnigna asciuttu, vivi vinu bonu.



