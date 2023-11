Oroscopo della settimana: Toro

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

TORO – Per i Toro, questa settimana è un’opportunità per bruciare più luminoso in amore, utilizzando il loro intrinseco fascino terrestre. Devono trovare modi creativi per rafforzare i legami esistenti, forse attraverso gesti pratici che riflettono il loro amore per il comfort e la sicurezza. Nel lavoro, la loro persistenza e affidabilità li rendono indispensabili, anche se potrebbero sentirsi sopraffatti. È cruciale che trovino un equilibrio tra le loro responsabilità e il tempo dedicato a se stessi, forse attraverso il giardinaggio o altre attività che li ricollegano alla natura. Voto: 7/10. “Pignata taliata nun vugghi mai.”



