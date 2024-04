Oroscopo Gemelli: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, la tua settimana è ricca di stelle favorevoli che promettono nuove e interessanti prospettive. Con un cielo generoso, è probabile che tu faccia incontri di alta qualità che potrebbero addirittura trasformarsi in amicizie significative o qualcosa di più.

A lavoro, l’influenza dei pianeti favorisce chi è impegnato in attività autonome; è un ottimo momento per coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità. Assicurati di chiarire qualsiasi dubbio legale che potrebbe emergere. Per la tua salute, ricorda di prenderti cura dei tuoi piedi, che sono essenziali per il tuo benessere complessivo.

Le intenzioni, ma gli incontri sono un gioco del destino! Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: ‘L’amuri è comu ‘u ventu, veni e va’, goditi i momenti belli quando arrivano!



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI