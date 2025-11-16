Oroscopo Gemelli: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana sei la versione astrologica di un browser con trenta schede aperte e zero intenzione di chiuderne una. Mercurio e Marte in opposizione hanno messo ordine nella tua vita sentimentale… o meglio, ti hanno costretto a fare un minimo di pulizia. Le relazioni nuove crescono, ma a un ritmo che a te sembra quasi lento perché vorresti già sapere come finisce la serie.

Il weekend, con la Luna dalla tua parte, ti regala una sferzata di leggerezza e il desiderio di metterti in gioco davvero. Attenzione però ai ritorni del passato: un ex potrebbe riaffacciarsi con la stessa tempistica di un messaggio alle tre di notte. Sarai tentato di rispondere, lo so, ma le stelle ti ricordano che ripetere gli errori è un hobby che dovresti abbandonare.

Sul lavoro, potresti sentirti dentro una centrifuga: cambi di ruolo, discussioni, giornate dove tutti parlano e nessuno ascolta. In particolare, giovedì 20 e venerdì 21 saranno un test di pazienza cosmico. Tu cerca compromessi, respira, e conta fino a cento se serve. Nonostante questo, il mese ti porta buone possibilità future: trasferimenti, nuove strade, accordi che aspettavi da tempo e che finalmente iniziano a materializzarsi.

Nel benessere, lo stress ha lasciato tracce, ma stai recuperando. La vitalità torna, la mente si alleggerisce, e potresti anche scoprire che cambiare prospettiva elimina più tensione di qualsiasi massaggio.

Hai più pensieri che giga sul telefono, e si vede.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Finiscila di pinzari a ieri: avanti cammina, ca ‘u ventu ti porta un’occasione nova”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI