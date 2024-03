Oroscopo Gemelli: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, siete in un momento di chiarezza affettiva tale che potreste tranquillamente offrirvi come consulenti sentimentali su YouTube. Con Venere che gioca da arbitro, solo le storie con una base solida sopravvivranno, rendendovi i protagonisti di una specie di “Survivor” amoroso.

Nel lavoro, il vostro entusiasmo è paragonabile a quello di un bambino in un negozio di caramelle, pronto a mettere le mani su ogni progetto che brilla. Solo, ricordatevi di non affogare nel mare delle ambizioni. E per quanto riguarda il benessere, sembrate aver trovato la formula segreta per combattere la pigrizia, anche se le prime giornate sembrano profetizzare il contrario.

In poche parole, navigare a vista potrebbe essere il vostro nuovo hobby preferito. Voto: 8 “Chi va dritto va luntano.” – La sincerità è la chiave del successo a lungo termine.



