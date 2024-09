Oroscopo Gemelli: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, se ultimamente hai fatto scelte discutibili in amore, ecco che arriva il conto da pagare. Ma niente paura! Con Venere dalla tua, puoi rimettere in sesto le cose… sempre che tu lo voglia davvero.

Se sei stanco di persone che ti causano solo grattacapi, è il momento perfetto per fare piazza pulita. Sei più luminoso di una stella cadente e le opportunità non mancheranno. Al lavoro, ci sono cambiamenti in arrivo, forse un nuovo ruolo, ma attenzione alle incomprensioni: chi ti invidia è dietro l’angolo.

La buona notizia è che alla fine tutto si aggiusta. Per quanto riguarda il benessere, lo stress si accumula più velocemente delle notifiche sul cellulare. Urge staccare la spina e dedicarti a te stesso.

Sei una supernova in fase di esplosione: brillante, ma non esagerare o bruci tutto.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tira l’aria frisca e senti lu cori to’, chi sa quantu è bellu stari tranquillu senza pinseri.”

