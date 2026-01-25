Oroscopo Gemelli: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – C’è un’aria frizzante intorno a te, come quando apri una lattina di gazzosa dopo averla agitata per sbaglio: un po’ esplosiva, un po’ dolce. L’amore torna a farsi vivo, e non nel solito modo passivo-aggressivo che tanto ti intriga. Stavolta c’è la possibilità concreta che qualcosa nasca, cresca e magari non si rompa dopo il primo confronto serio. Certo, per far funzionare una storia bisogna restare se stessi. Ma tu, che cambi personalità più spesso del meteo in montagna, sei chiamato a un piccolo sforzo di coerenza. E magari anche ad accettare che, se qualcuno ti vuole bene, non è obbligato a capirti al volo ogni volta. I nuovi incontri possono diventare interessanti, ma non trattarli come un’intervista multipla su Tinder. Sii curioso, ma meno dispersivo.

Il lavoro ti presenta un menu degustazione di opportunità. Peccato che alcune siano indigeste. Hai idee, intuizioni e pure un entusiasmo che contagia, ma poi ti stanchi subito come un bambino a una riunione di condominio. Le proposte in arrivo vanno valutate bene, soprattutto in base alla tua resistenza fisica e mentale. Non puoi fare tutto, e non puoi fare finta di riuscirci. Hai bisogno di stabilità economica, ma senza finire invischiato in contratti che ti succhiano l’anima e anche un paio di organi interni. Metti tutto nero su bianco e ricorda: nessuno regala niente, ma tu hai ancora la tendenza a fidarti troppo di chi ti promette mari e monti… senza neanche un sentiero.

Fisicamente sei in forma, almeno all’apparenza. Ma la tua mente è come il desktop di un vecchio computer: troppe finestre aperte, troppi file sparsi. Occhio allo stress, soprattutto mentale. Trovare cinque minuti al giorno per respirare sul serio non è da deboli: è da Gemelli che vogliono sopravvivere al weekend.

Hai così tante cose da fare che l’unico multitasking che ti riesce è lamentarti mentre corri ovunque.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti cunfunni cu tri cosi, finisci chi ti scordi puru du nomu di cu ti voli beni.

