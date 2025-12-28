Oroscopo Gemelli: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Il cielo ti regala una tregua emotiva, ma questo non significa che tutto sia risolto. Diciamo che, se la tua relazione sembrava un episodio di una telenovela sudamericana, ora siamo nella sigla iniziale: tranquilla, ma ancora piena di sospetti. Se sei reduce da discussioni o piccole crisi nei giorni scorsi, la situazione non peggiora, ma nemmeno si risolve del tutto. Anzi, questa calma apparente rischia di farti credere che tutto vada bene, mentre sotto sotto i malumori si annidano come polvere sotto il tappeto. Attenzione.

Se invece stai vivendo una storia nuova, o ti sei appena lasciato alle spalle una delusione, potresti finalmente intravedere il sole dopo settimane di nebbia sentimentale. Merito di Venere e Giove, che si mettono comodi nella tua vita e iniziano a spingere un po’ di passione e voglia di buttarti. Ma ricordati: non serve corteggiare sei persone contemporaneamente per sentirsi vivi. Uno alla volta, ché già fai confusione da solo.

Il lavoro, invece, sembra più ricco di stimoli. Forse non vinci il premio “impiegato dell’anno”, ma almeno non ti addormenti sulla scrivania. Ci sono piccole modifiche in vista, miglioramenti, segnali che qualcosa si muove. Riceverai input e informazioni utili. Il trucco sarà non ignorarli perché distratto da TikTok o da un’illuminazione filosofica a caso. Se stai studiando, il cielo è dalla tua: cervello brillante, memoria che funziona, e la possibilità di programmare un 2026 molto più produttivo. Se pensi a una laurea o diploma entro l’estate, muoviti ora. Ogni passo avanti ti avvicina alla gloria…o almeno al brindisi post-esame.

Fisicamente stai meglio: dopo un inizio mese che sembrava una soap opera ambientata in una sala d’attesa del pronto soccorso, ora il corpo risponde meglio. Occhio però: Saturno resta in agguato e potrebbe trasformare la tua ansia da prestazione in mal di schiena e gastrite. Cerca di dormire decentemente, mangiare qualcosa che non sia da asporto e… evita lo stress delle feste. Già hai mille pensieri tuoi, se ci aggiungiamo i parenti, potresti scappare nel primo convento buddista.

Questa settimana sei come una ruota panoramica. Sali, scendi, ti giri… e poi ti fermi per riflettere sul senso della vita.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti raccumani cu’ li pinzeri, finisci ca parri cu’ l’aria e rispunni puru.

