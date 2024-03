Oroscopo Gemelli: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Amore, quel campo minato che ti ha sempre divertito esplorare, ora si arricchisce di un nuovo tipo di dinamite: Marte. Questo pianeta, con la sua energia dirompente, promette di rendere le tue giornate sentimentali meno noiose, ma anche meno stabili.

È tempo di chiarire le situazioni ambigue, di decidere se quella persona speciale è dentro o fuori dalla tua vita. Sul lavoro, sembra che tu stia giocando a nascondino con il successo: le attività part-time e la ricerca di un nuovo impiego stentano a decollare. Ma non temere, l’universo ha in serbo per te sorprese inaspettate, e non dovrai aspettare giugno per vederle materializzarsi.

Per quanto riguarda il benessere, ti trovi in una specie di paradiso astrale che ti invita, però, a non esagerare. Sì, ci sono tante cose da fare, ma ricorda, anche il riposo è una forma di produttività.

“I Gemelli: sempre pronti a innamorarsi di due persone alla volta, per non farsi mancare nulla.” Voto: 7. “Cu nasci tunnu non po’ moriri quatratu.” (Chi nasce tondo non può morire quadrato.)



