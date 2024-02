Oroscopo Gemelli: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, questa settimana sei come un equilibrista che cammina su una corda sospesa tra il passato e il futuro, cercando disperatamente di non guardare giù. L’amore si presenta come un enigma avvolto in un mistero: da un lato, le opportunità di incontrare qualcuno che fa battere forte il cuore sono lì, a portata di mano; dall’altro, i fantasmi del passato potrebbero decidere di fare un’improvvisa ricomparsa, minacciando di trascinarti nuovamente nell’abisso dell’incertezza. Ma non temere, perché anche in questo caos emotivo, c’è una luce di speranza che brilla tenace.

Sul lavoro, le acque si mostrano sorprendentemente tranquille, offrendoti una pausa ben meritata dalle tempeste emotive. Questa settimana, la saggezza e la prudenza saranno le tue migliori alleate, permettendoti di navigare attraverso piccoli ostacoli con la grazia di un gatto su un tetto scottante. E per quanto riguarda il benessere, ascolta il tuo corpo: è il tempio della tua anima e merita di essere trattato con cura e rispetto.

Voto: 6.5/10. “I Gemelli questa settimana potrebbero scoprire che l’unico modo per evitare i problemi è affrontarli, preferibilmente non tutti alla volta.” “Megghiu lu tintu conusciutu, ca lu bonu a conusciri.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI