Oroscopo Gemelli: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Sei un vulcano di idee, ma Saturno ti rallenta come un vecchio PC con troppe schede aperte. Hai voglia di cambiare, ma sembra che qualcuno o qualcosa ti stia mettendo il bastone tra le ruote. Non disperare, perché anche con la lentezza c’è spazio per miglioramenti.

Ottimo momento per chi vuole reinventarsi sul lavoro, ma con pazienza. Le stelle favoriscono la tua capacità di adattarti alle situazioni, anche se avresti bisogno di un po’ di fortuna in più, soprattutto per sbloccare questioni finanziarie.

“Gemelli, non tutto è perso: hai ancora il tuo charme, e quello non rallenta mai!”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si unu t’arresta, pigghia na pausa, ma nun ti scurdari: lu traguardu è davanti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI