Oroscopo Gemelli: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, preparati a un giro di revisione in amore, soprattutto se stai con la stessa persona da un po’. Agosto è stato un mese faticoso, e ora che ottobre è qui, potresti ancora avere qualche scossone da affrontare.

Le relazioni nuove? Valutale giorno per giorno, non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro, stai aspettando riconoscimenti che, a dirla tutta, ti meriti ampiamente! Giove ti sorride, portando buone idee e appuntamenti vincenti. Tieni duro ancora per un po’. A inizio settimana, però, attenzione allo stress: corri troppo, e se continui così, il tuo stomaco ne risentirà. Dai retta, mangia sano e non buttarti su quello che capita.

“Rallenta un po’, che se continui così, il tuo stomaco fa le valigie prima di te!”

Voto: 7,5 Consiglio delle stelle siciliane: “Gemelli, mangia cu tranquillità e non fari arripizzari ‘u stomacu ca poi ti penti!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI