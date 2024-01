Oroscopo Gemelli: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua settimana sembra un romanzo di spionaggio pieno di intrighi e misteri. In amore, ogni parola può essere un codice da decifrare, ogni gesto un segnale da interpretare. Stai attento a non cadere in incomprensioni, specialmente a metà settimana. Non tutto è come sembra, e a volte è meglio prendere una pausa piuttosto che saltare a conclusioni affrettate. Sul lavoro, sei come un acrobata, bilanciando sfide e opportunità con una grazia che molti invidiano. Ricorda, la tua agilità mentale sarà la chiave per superare gli ostacoli di questo mese. A volte, anche un Gemelli ha bisogno di rallentare. Per quanto riguarda il tuo benessere, la stanchezza potrebbe cercare di ingannarti, facendoti vedere il cibo come amico o nemico.

Non lasciare che la tua bilancia interna perda l’equilibrio. Voto: 7.5/10. “Cui porta ‘ngruppa è cacciatu di sedda.”



