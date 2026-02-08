Oroscopo Gemelli: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – La settimana ti invita a cambiare aria, e non solo in senso metaforico. Spostarti, frequentare ambienti diversi dal solito o aprirti a nuove conoscenze può moltiplicare le occasioni di emozioni interessanti. Il tuo fascino è in crescita e la voglia di sperimentare non manca, ma proprio per questo è necessario mantenere un minimo di lucidità. Alcuni rapporti, soprattutto quelli nati sotto il segno della trasgressione o dell’entusiasmo improvviso, potrebbero rivelarsi meno solidi di quanto sembrino.

Se provieni da una separazione recente o da una situazione complicata, evita di buttarti a capofitto in storie che oggi brillano e domani potrebbero perdere valore. La passione è alta e la voglia di progettare non ti difetta, ma il partner deve essere sulla tua stessa lunghezza d’onda, altrimenti le incomprensioni sono dietro l’angolo. Le giornate centrali della settimana richiedono tatto nelle parole. Una polemica mal gestita può nascere dal nulla.

Sul fronte professionale, le opportunità non mancano, ma il tema del denaro richiede attenzione. Spese legate alla casa, ai viaggi o alla famiglia possono aumentare e rendere necessaria una gestione più oculata delle risorse. Buone notizie per chi attende risposte di tipo legale o burocratico. Uno sblocco è possibile e porta con sé un senso di liberazione rispetto al passato. Il tuo punto debole resta la tendenza a partire con mille idee e a lasciarne qualcuna a metà strada. La fantasia è una grande alleata, ma va accompagnata da costanza e concretezza.

A livello fisico non ci sono grandi problemi, anche se la stanchezza può farsi sentire a tratti. Il recupero arriva nel fine settimana, che ti restituisce energia e buonumore.

Hai sempre mille strade davanti, il difficile è sceglierne una senza distrarti.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti concentri senza scappari di continuo, riesci a fari fruttari puru i pinsieri cchiù strampalati.

