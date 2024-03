Oroscopo del giorno: la classifica completa del 19 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 19 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: i segni migliori del 19 marzo 2024

1. Sagittario

Vitalità e forza fisica al top, pronti per nuove avventure. Ma ricordate, il vero colpo di fulmine potrebbe arrivare mentre cercate il telecomando sotto il divano.

Consiglio delle stelle siciliane: Siti pronti a viviri granni avventuri, ricurdativi di gudiri la vita comu si fussi un cannolu siciliano: dolci e pienu di sorprisi! Voto: 9/10

2. Acquario

Ottimi risultati in vista, a patto che non decidiate di mettere a segno colpi da maestro solo in ambito videoludico. La mente aperta e curiosa è un plus, specialmente se vi porta a esplorare nuove serie TV oltre che nuove opportunità professionali.

Consiglio delle stelle siciliane: La menti curiusa è un dunu, usatila pi scoprir cosi novi, un pocu comu quannu truovati na strata nova pi jiri a la spiaggia. Voto: 8.5/10

3. Gemelli

La vostra apertura mentale vi porta a condividere desideri di ampio respiro, ma attenzione a non trasformare la serata in una versione del gioco “Risiko” con gli amici. La luna torna attiva, rendendo le emozioni forti, soprattutto per i nati dal 23 al 28 maggio.

Consiglio delle stelle siciliane: Cu sta luna, l’emozioni sunnu forti comu l’undì di mari. Guditi la serenità comu si stissi sutt’a un alivu centennari. Voto: 8/10

4. Bilancia

Creatività al massimo e fantasia al potere, perfetto per reinventare la vostra vita amorosa come un reality show, con meno drama possibile. La vostra dolce metà apprezzerà l’impegno, a meno che non abbiate scelto di esprimere il vostro potenziale in idee troppo originali.

Consiglio delle stelle siciliane: Usati la fantasia pi fari di la vostra vita na bedda storia, comu li cunti raccontati davanti a un focu. Voto: 8/10

5. Scorpione

Interessi filosofici vi portano a riflettere sul senso della vita, ma ricordatevi di smettere prima di arrivare a conclusioni troppo esistenziali. Aiutare qualcuno senza vanterie vi farà sentire eroi, ma senza necessità di indossare il mantello.

Consiglio delle stelle siciliane: Ogni tantu è bonu riflèttiri supra la vita, ma senza farsi troppi pinseri. Comu quannu si cammina supra la rina, e si lassa darrèri sulu l’ormi. Voto: 7.5/10

6. Ariete

Con Marte che alimenta il vostro spirito combattivo, sembrate pronti a guidare la rivoluzione, ma ricordate, non tutti vogliono essere salvati. Una pausa dallo stress lavorativo non vi farebbe male.

Consiglio delle stelle siciliane: A luna vi sta facennu sentiri tutti frizzanti, ma ogni tantu è bonu puru stari cchiù tranquilli, comu quannu si pigghia na siesta sutta a l’arburu. Voto: 7/10

Oroscopo del giorno: i segni peggiori del 19 marzo 2024

7. Cancro

I progetti lavorativi vi mettono in luce, ma attenzione a non diventare l’unico faro in una riunione Zoom al buio. La luna dissonante consiglia di evitare polemiche, specialmente se riguardano chi ha dimenticato di comprare il latte.

Consiglio delle stelle siciliane: Certi voti è megghiu stari luntanu dê pulemichi, propriu comu quannu scegli di passari na jornata tranquilla a la campagna anziché ntô trafficu dâ cità. Voto: 7/10

8. Pesci

Un amore segreto potrebbe farvi battere il cuore, ma assicuratevi che non sia solo la serie TV a cui siete inaspettatamente diventati dipendenti. La saggezza vi guida, perfetta per non perdervi in mare aperto delle emozioni.

Consiglio delle stelle siciliane: A vita è chiena di emozioni, pruvati a vivirli senza fari troppu drammi, comu quannu assapuri nu bonu biccheri di vino davanti ô mari. Voto: 7/10

9. Vergine

Progetti duraturi e soddisfazioni a portata di mano, ma cercate di non diventare il planner della vostra vita amorosa con troppo entusiasmo. Urano vi regala calma, sfruttatela per non diventare maniaci del controllo.

Consiglio delle stelle siciliane: Aviti tanti progetti e iddi sunnu comu sogni; travagghiati duru e vidireti ca si ponnu avverari, comu na bedda jurnata di suli dopu la tempesta. Voto: 7/10

10. Toro

Se siete inclini a inseguire guadagni incerti, oggi potreste ritrovarvi a meditare sull’idea di comprare un gratta e vinci piuttosto che investire in Bitcoin. Un weekend promettente in amore vi aspetta, a patto di non inciampare nei vostri piani di spesa.

Consiglio delle stelle siciliane: Ogni tantu è bonu fari na spisa granni, ma ricurdativi di valutari beni, comu quannu scegliti lu meli cchiù dolci pi fari i biscotti. Voto: 6/10

11. Leone

Un po’ di naturalezza e spontaneità non guastano, a meno che non decidiate di esprimere il vostro “vero io” in una riunione importante. Le piccole difficoltà amorose sono solo un promemoria che anche i re della giungla devono a volte ronfare più basso.

Consiglio delle stelle siciliane: A vita è fatta puru di piccoli ostaculi, ma nenti ca nun si po’ supirari cu un pocu di coraggiu, comu quannu ti lanchi pi la prima vota a fari nu tuffu. Voto: 6.5/10

12. Capricorno

Un bel momento per giocare l’asso nella manica, a meno che non siate in una partita a poker con amici troppo competitivi. Coltivate il relax per evitare contrasti, specialmente se riguardano il controllo del telecomando.

Consiglio delle stelle siciliane: Qualchi vota è bonu pigghiari li cosi cu calma, senza precipitarsi, proprio comu quannu si aspetta ca lu cannolu siempia dâ ricotta fresca prima di mangiarlu. Voto: 6/10



