Oroscopo del giorno: la classifica completa del 21 marzo 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 21 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: i segni migliori del 21 marzo 2024

1. Scorpione

Oggi, evita la pigrizia e i dolci. Forse troverai un nuovo hobby che non sia fare zapping sul divano. E ricorda: l’acqua è il tuo elemento, quindi un bel bagno rilassante potrebbe fare miracoli! (Consiglio delle stelle siciliane:) Nun ti scurdari di fari sport, anche se è sulu corriri appresso al bus! – 9/10

2. Vergine

Marzo ti porta un tesoro nascosto. Magari trovi anche l’ispirazione per quel progetto che hai sempre rimandato. Occhio ai dettagli! (Consiglio delle stelle siciliane:) Cerca beni, trovi sicuru qualcosa tra i fondi! – 8.5/10

3. Leone

Perfetto per far colpo, anche se è solo cantando sotto la doccia. Il tuo ruggito sarà più melodioso che mai. (Consiglio delle stelle siciliane:) Fa’ l’importante al supermercatu, mostra a tutti il to latu regale! – 8/10

4. Bilancia

Il tuo charme oggi potrebbe causare traffico, usa questa superpotenza con saggezza. Magari per ottenere quel tavolo al ristorante che volevi. (Consiglio delle stelle siciliane:) Usa lu to charme con giudiziu, nun fari danni! – 7.5/10

5. Sagittario

L’avventura chiama, ma ricorda di pagare le bollette prima di partire. Un buon libro di viaggi potrebbe essere un ottimo inizio. (Consiglio delle stelle siciliane:) Si ti chiama l’avventura… verifica ca nun è un’altra offerta telefonica! – 7/10

6. Pesci

Dai forma ai tuoi sogni, forse partendo da quel diario che non apri da mesi. Un po’ di musica può aiutare a ispirarti. (Consiglio delle stelle siciliane:) Sognari è importanti, ma fa’ puru qualcosa di cuncretu! – 6.5/10

Oroscopo del giorno: i segni peggiori del 21 marzo 2024

7. Ariete

L’energia da maratona potrebbe spingerti a nuove scoperte… come il talento nascosto per il karaoke. (Consiglio delle stelle siciliane:) Nun scurdari di ripusarti, l’energia è priziusa! – 6/10

8. Toro

Forse è il momento di rinnovare… partendo dalla playlist del tuo cellulare. E chi sa, magari anche quella relazione che va avanti da troppo tempo. (Consiglio delle stelle siciliane:) Metti ordini, inizia dâ cammara! – 5.5/10

9. Gemelli

Usa le tue parole per scrivere quella recensione su Google che rimandi da settimane. Ricorda, gentilezza porta gentilezza. (Consiglio delle stelle siciliane:) Parla cu cura, le paroli sunnu tagghienti! – 5/10

10. Cancro

Trova l’equilibrio perfetto… magari iniziando dal tuo armadio. È un buon momento per decidere cosa tenere e cosa lasciare. (Consiglio delle stelle siciliane:) Trova l’equilibriu, ma senza cadiri dâ sedia! – 4.5/10

11. Acquario

Oggi potrebbe essere il momento di fare una pausa dalle discussioni accese. Concentrati piuttosto su un progetto artistico che hai in mente. Le stelle suggeriscono anche un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche, ma senza esagerare con gli acquisti online impulsivi. (Consiglio delle stelle siciliane:) Oji statti attentu, megghiu nun discutiri! – 4/10

12. Capricorno

Forse non sarà il tuo giorno migliore, ma c’è sempre spazio per un po’ di auto-miglioramento. Considera di dedicare un po’ di tempo all’apprendimento di una nuova abilità online o alla lettura di quel libro che hai sul comodino da mesi. Le stelle suggeriscono anche di mantenere basso il livello di aspettative per evitare delusioni, soprattutto in campo professionale. (Consiglio delle stelle siciliane:) Ci sunnu i jorna no, ma l’importanti è ca c’è sempri – 3.5/10



