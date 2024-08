Oroscopo del giorno: mercoledì 7 agosto 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 7 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

♈ Ariete – 7 agosto 2024

La tua energia è alle stelle oggi! Peccato che il resto del mondo non riesca a tenere il tuo passo. Forse potresti rallentare e aspettare gli altri, giusto per non essere sempre tu a chiudere l’ufficio. Ma se hai intenzione di continuare a correre come un treno in corsa, ricordati di fare almeno una pausa caffè.

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti cuietu e nun fari sempri comu ‘na turbina.” (Rimani calmo e non fare sempre come una turbina.)

Chi ti conosce sa che quando ti metti in testa una cosa è meglio lasciarti fare, ma forse oggi potresti essere un po’ più diplomatico e meno testardo.

Voto: 7/10

♉ Toro – 7 agosto 2024

Oggi hai un talento particolare per trovare la comodità ovunque. Se potessi, trasformeresti anche una sedia di plastica in un trono reale. Il problema è che il tuo capo potrebbe non apprezzare la tua tendenza a mettere i piedi sulla scrivania. Anche il tuo frigorifero ti ringrazia per l’impegno che ci metti nel svuotarlo con dedizione.

Consiglio delle stelle siciliane: “Godi ogni morso, ma talìa ca u panaru nun si scunza.” (Goditi ogni morso, ma attenzione a non svuotare il paniere.)

La tua capacità di rilassarti è invidiabile, ma occhio a non esagerare con la pigrizia. Qualche volta muoversi è inevitabile.

Voto: 6/10

♊ Gemelli – 7 agosto 2024

La tua parlantina oggi è da guinness dei primati. Riesci a chiacchierare anche con la pianta nell’angolo del salotto. Attenzione però: non tutti vogliono sentire la tua opinione su ogni singolo argomento, soprattutto il tuo gatto, che sogna solo un po’ di silenzio.

Consiglio delle stelle siciliane: “Parra picca e ascolta assai.” (Parla poco e ascolta tanto.)

Anche se la tua voglia di socializzare è forte, magari lascia spazio anche agli altri per esprimere un’opinione. Una conversazione è fatta di scambi, non di monologhi.

Voto: 5/10

♋ Cancro – 7 agosto 2024

Oggi le tue emozioni sono come un mare in tempesta, ma niente paura: il dramma è il tuo pane quotidiano. Sei il miglior sceneggiatore della tua soap opera personale. Tuttavia, cerca di non esagerare e di non trasformare la tua giornata in una telenovela messicana, soprattutto in ufficio.

Consiglio delle stelle siciliane: “Mettiti ‘n coddu e cunta finu a deci.” (Fermati e conta fino a dieci.)

Sei capace di emozionarti anche per una foglia che cade dall’albero, ma oggi prova a prendere le cose un po’ meno sul personale.

Voto: 8/10

♌ Leone – 7 agosto 2024

La tua voglia di essere al centro dell’attenzione oggi è più forte del solito. È difficile non notarti quando entri in una stanza, e probabilmente lo sai anche troppo bene. Cerca di ricordarti che non sempre devi essere il protagonista assoluto; ogni tanto, lascia spazio anche agli altri, o almeno fingi di farlo.

Consiglio delle stelle siciliane: “Non sempri ti devi fari notari comu u cani cu lu tintinnabulu.” (Non sempre devi farti notare come il cane con il campanellino.)

Oggi sarai il re del palcoscenico, ma fai attenzione a non essere troppo invadente. Qualche volta ascoltare gli altri può essere un’esperienza illuminante.

Voto: 9/10

♍ Vergine – 7 agosto 2024

Oggi la tua precisione maniacale rasenta la paranoia. Se potessi, passeresti l’aspirapolvere anche sulla tua anima. È giusto avere tutto sotto controllo, ma non sarebbe meglio lasciare un po’ di spazio all’imprevisto? Le sorprese sono la spezia della vita, e magari scoprire che il mondo non finisce se c’è un po’ di polvere sulla mensola.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari ca fussi tuttu un macchineddu precisu.” (Non fare che tutto sia un meccanismo perfetto.)

Il tuo amore per l’ordine e la pulizia è encomiabile, ma oggi prova a lasciarti andare e goditi un po’ di caos creativo.

Voto: 7.5/10

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 7 agosto 2024

♎ Bilancia – 7 agosto 2024

La tua indecisione oggi è da record. Al supermercato sei capace di passare ore a scegliere tra due marche di detersivo. Sei sempre in bilico, come un equilibrista sul filo. Prova a fidarti del tuo istinto, anche se potrebbe sembrarti complicato. Il tuo partner ti ringrazierà per ogni decisione presa entro l’anno.

Consiglio delle stelle siciliane: “Scegghi na vota e finisci a zoccu cuminciasti.” (Scegli una volta e finisci ciò che hai cominciato.)

La tua ricerca di equilibrio è lodevole, ma oggi prova a essere più deciso. Non è necessario valutare tutte le opzioni possibili prima di prendere una decisione.

Voto: 6.5/10

♏ Scorpione – 7 agosto 2024

Oggi sei più misterioso del solito, e tutti si chiedono cosa stai architettando. La tua aura di mistero è magnetica, ma attenzione a non esagerare: non tutti apprezzano la suspence degna di un thriller psicologico. Non è un male lasciare che qualcuno entri nei tuoi pensieri, almeno ogni tanto.

Consiglio delle stelle siciliane: “Aviri sempri ‘na carta sutta a manica è bellu, ma ogni tantu apri lu jocu.” (Avere sempre una carta nella manica è bello, ma ogni tanto apri il gioco.)

Non tutti i segreti sono destinati a essere custoditi per sempre. Apriti un po’ di più e vedrai che potrai scoprire un mondo nuovo.

Voto: 7/10

♐ Sagittario – 7 agosto 2024

Oggi la tua voglia di avventura è alle stelle, ma le tue finanze sono ai minimi storici. Magari potresti organizzare un viaggio immaginario nella tua testa, evitando così di svuotare il portafoglio. Viaggiare con la fantasia non costa nulla, anche se a te piacerebbe viaggiare su Marte con il primo razzo disponibile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima talìa quantu hai nte taschi e poi scassa u salvalana.” (Prima guarda quanto hai nelle tasche e poi rompi il salvadanaio.)

La tua voglia di esplorare è encomiabile, ma oggi potrebbe essere meglio restare con i piedi per terra e rimandare il prossimo viaggio.

Voto: 6/10

♑ Capricorno – 7 agosto 2024

La tua ambizione oggi è più evidente che mai. Sei pronto a scalare montagne, ma il tuo vicino di scrivania preferirebbe che tu non scalassi il suo spazio personale. La tua determinazione è ammirevole, ma prova a ricordarti che non tutti condividono il tuo ritmo. Anche la pazienza è una virtù.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu pacenzia si mancia l’ovu cu tuttu lu gusciu.” (Con la pazienza si mangia l’uovo con tutto il guscio.)

Sei un lavoratore instancabile, ma oggi potrebbe essere il giorno giusto per concederti un attimo di relax.

Voto: 8.5/10

♒ Acquario – 7 agosto 2024

Oggi sei in modalità “rivoluzionario”. Il mondo ha bisogno di cambiamenti, e tu sei pronto a guidare la carica. Attenzione però: non tutti sono pronti a unirsi al tuo movimento rivoluzionario, soprattutto quando si tratta di cambiare il menù della mensa aziendale. Forse una rivoluzione per volta è sufficiente.

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di scunchiuriri lu munnu, taliati attornu.” (Prima di rivoluzionare il mondo, guardati intorno.)

Le tue idee innovative sono sempre benvenute, ma oggi cerca di non spingere troppo oltre i limiti. Qualche volta il cambiamento deve essere graduale.

Voto: 7/10

♓ Pesci – 7 agosto 2024

Oggi sei più sognatore che mai. Le nuvole sono il tuo habitat naturale e tutti i pesciolini nel mare sono tuoi amici. Ricordati però che sulla terraferma esistono anche altre creature che non capiscono il tuo linguaggio poetico. Ogni tanto è utile ancorarsi alla realtà per evitare di perdere del tutto la rotta.

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu voli sta ntra li nivi, ricordati ca nun c’è acqua.” (Quando vuoi stare tra le nuvole, ricordati che non c’è acqua.)

I tuoi sogni sono bellissimi, ma oggi prova a concretizzare almeno uno di essi. Anche le piccole azioni possono portare grandi cambiamenti.

Voto: 5.5/10

Classifica di mercoledì 7 agosto 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Capricorno

3 – Cancro

4 – Vergine

5- Ariete

6 – Scorpione

7 – Acquario

8 – Toro

9 – Sagittario

10 – Bilancia

11 – Pesci

12 – Gemelli

