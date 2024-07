Oroscopo del giorno: sabato 6 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 6 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 6 luglio 2024

♈ Ariete – 6 luglio 2024

Oggi, Ariete, il lavoro ti sembrerà un campo di battaglia. Le tue idee sono brillanti, ma i colleghi non sembrano capirle. Una pausa potrebbe aiutarti a riorganizzare le idee. In amore, Venere ti favorisce con incontri interessanti, ma attenzione a non prendere tutto troppo seriamente. Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari troppo ‘u fitusu, pigghiatila cù calma.” Sta tranquillo, a giornata migliorerà. Voto: 7.

♉ Toro – 6 luglio 2024

Toro, oggi la tua testardaggine potrebbe metterti nei guai, soprattutto sul lavoro. Non tutti apprezzano la tua insistenza. In amore, qualche tensione di troppo: forse è il caso di concedere più spazio al partner. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti i cunti e non esagerare.” Stai calmo e rifletti prima di agire. Voto: 6.

♊ Gemelli – 6 luglio 2024

Gemelli, oggi ti senti come un acrobata in equilibrio su una corda sottile. Sul lavoro, Marte ti spinge a mille, ma attenzione a non strafare. In amore, le stelle sono dalla tua parte: sfrutta il momento per conquistare chi desideri. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia e vivi, chiacchiari e un t’intimiri.” Goditi la vita senza pensare troppo. Voto: 8.

♋ Cancro – 6 luglio 2024

Cancro, oggi il tuo umore è come un’altalena. In amore, potresti sentirti insicuro e voler provare emozioni nuove. Sul lavoro, invece, la creatività è il tuo punto di forza. Consiglio delle stelle siciliane: “Un ci pensari troppu, fatti trasiri ‘u suli ‘nta testa.” Lasciati andare e vedrai che andrà meglio. Voto: 7.

♌ Leone – 6 luglio 2024

Leone, oggi ti senti un re senza corona. Mercurio ti porta qualche grattacapo sul lavoro, ma nulla di insormontabile. In amore, la tua energia è contagiosa e ti rende irresistibile. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri, ma non fari troppo ‘u spaventu.” Mostra il tuo valore senza esagerare. Voto: 7.

♍ Vergine – 6 luglio 2024

Vergine, oggi sei il perfetto esempio di precisione. Sul lavoro, la tua meticolosità è apprezzata, ma non tutti riescono a starti dietro. In amore, Venere ti sorride: è il momento di dedicarti a chi ami. Consiglio delle stelle siciliane: “Truvati u tempu pi vui e pi l’amuri.” Prenditi del tempo per te e per l’amore. Voto: 8.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 6 luglio 2024

♎ Bilancia – 6 luglio 2024

Bilancia, oggi l’equilibrio è tutto. Sul lavoro, una decisione difficile potrebbe scombussolare la tua giornata. In amore, cerca di non essere troppo esigente. Consiglio delle stelle siciliane: “Cunzigghia, ma non stari troppu cu na pinseri.” Pondera ma non ossessionarti. Voto: 7.

♏ Scorpione – 6 luglio 2024

Scorpione, oggi senti il bisogno di rinnovamento. In amore, una sorpresa inaspettata potrebbe cambiare le carte in tavola. Sul lavoro, la tua tenacia sarà premiata. Consiglio delle stelle siciliane: “A vita è comu ‘u mari, a voti calm e a voti ‘ncazzatu.” Accetta le onde della vita con serenità. Voto: 8.

♐ Sagittario – 6 luglio 2024

Sagittario, oggi la voglia di avventura ti spinge a esplorare nuovi orizzonti. In amore, è il momento di lasciarti andare. Sul lavoro, le opportunità non mancano, ma devi saperle cogliere. Consiglio delle stelle siciliane: “Non stari fermu, ma pi moviri fatti ‘na strata bona.” Muoviti ma su un percorso sicuro. Voto: 8.

♑ Capricorno – 6 luglio 2024

Capricorno, oggi la tua dedizione al lavoro potrebbe creare qualche tensione in famiglia. Cerca di bilanciare meglio i tuoi impegni. In amore, qualche incomprensione può essere risolta con il dialogo. Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa a cumu stai e non fari troppu ‘u malu.” Rilassati e pensa a te stesso. Voto: 6.

♒ Acquario – 6 luglio 2024

Acquario, oggi sei un po’ distratto. Sul lavoro, rischi di perdere il focus. In amore, è il momento di chiarire alcune questioni in sospeso. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u scurdatu, mettiti a pinzari.” Non dimenticare, rifletti bene. Voto: 6.

♓ Pesci – 6 luglio 2024

Pesci, oggi le emozioni sono al centro della tua giornata. In amore, le stelle ti favoriscono per fare passi importanti. Sul lavoro, nuove opportunità stanno arrivando: coglile al volo. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti cuntentu e godi di chiddi chi hai.” Sii felice di ciò che hai. Voto: 9.

Classifica di sabato 6 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Pesci

2 – Gemelli

3 – Vergine

4 – Scorpione

5 – Sagittario

6 – Ariete

7 – Cancro

8 – Bilancia

9 – Leone

10 – Toro

11 – Capricorno

12 – Acquario

