Oroscopo Leone: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Cari Leoncini, preparatevi a un revival amoroso degno di un film anni ’80, con tanto di colonna sonora strappalacrime. La vostra vita sentimentale potrebbe prendere una svolta inaspettata, specialmente per coloro che sono già incatenati all’altare del matrimonio. Non disperate se i primi giorni sembrano presagire la tempesta; l’arrivo di Venere, armata di tutto punto, promette di portare il sereno e, chissà, qualche scintilla in più.

Sul fronte lavorativo, fate attenzione a dove mettete i piedi (e i vostri investimenti), perché Giove vi guarda dall’alto con un’espressione un po’ perplessa. Sì, l’ottimismo è una bella cosa, ma ricordatevi che a volte è meglio rimandare piuttosto che pentirsi. E per quanto riguarda il benessere, sembra che il cielo vi sorrida, dandovi la carica giusta per affrontare con grinta le sfide domestiche. Ma occhio alle giornate no, potrebbero richiedere un extra di pazienza.

“Anche il Leone più fiero a volte deve fare i conti con la criniera arruffata.” Voto: 7.5

“Centu latri nun ponno spugghiari un nudu.” – Cento ladri non possono spogliare un uomo nudo.



