Oroscopo Leone: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

LEONE – Settimana da protagonista assoluto. Finalmente le stelle ti rimettono al centro della scena, proprio dove ti piace stare: sotto i riflettori, con tanto di applausi cosmici. In amore, è tempo di decidere cosa vuoi davvero: chi merita il tuo affetto, e chi invece è solo un fan distratto.

Se sei in coppia, preparati a un periodo di chiarimenti costruttivi ma anche intensi. Venere ti chiede sincerità e coraggio e tu, di certo, non ti tiri indietro quando si tratta di ruggire la verità in faccia a chi ami. Se invece sei single, sappi che il tuo fascino sta raggiungendo livelli da film d’azione con colonna sonora drammatica. Potresti incontrare qualcuno che ti guarda come se fossi l’unico essere luminoso in una stanza buia.

Sul fronte lavorativo, sei grintoso, motivato e pronto a dominare anche le sfide più complicate. Marte ti regala reattività e una forza leonina (in tutti i sensi) che ti permette di affrontare ogni situazione con dignità regale e un pizzico di arroganza sana, quella che serve per farti rispettare. Gli studenti e chi è all’inizio della carriera hanno il vento a favore.

Le relazioni professionali si moltiplicano e portano occasioni preziose, magari con qualche spostamento o novità che stimola la tua voglia di crescita. La Luna all’inizio della settimana ti regala carica, energia e fiducia, ma attenzione a non trasformare l’entusiasmo in presunzione. Non serve ruggire a ogni provocazione, a volte basta un sorriso per conquistare il mondo.

Il Leone non discute, dichiara legge cosmica e pretende applausi finali.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “T’arricriari di cu ti voli beni, ma nun ti scurdari ca ‘u cori si difenni cu ‘a dulcezza, non cu ‘a raggia”.

