Oroscopo Leone: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana entri in scena come protagonista assoluto, ma senza un copione ben definito, e questo crea qualche piccolo cortocircuito emotivo. La tua energia è potente, travolgente, quasi magnetica, ma non sempre viene recepita nel modo in cui immagini. Tu pensi di essere diretto, spontaneo, autentico… chi ti sta accanto, invece, potrebbe percepirti come un po’ troppo dominante o impulsivo. Nelle relazioni più strette serve uno sforzo in più. Non tutto deve essere detto subito, non tutto deve passare attraverso il tuo filtro emotivo acceso al massimo. Se sei in coppia, il rischio è quello di voler avere sempre l’ultima parola, dimenticando che il dialogo è fatto anche di ascolto, non solo di performance. Se sei single, il fascino non ti manca di certo, anzi, ma tendi a bruciare le tappe, caricando ogni nuova conoscenza di aspettative altissime. Sul fronte pratico hai davanti occasioni interessanti, opportunità che potrebbero davvero portarti a fare un salto di qualità. Il punto è che devi imparare a gestirle con strategia, non solo con entusiasmo. Se qualcosa non va come previsto, rischi di reagire in modo eccessivo, come se fosse una questione personale. In realtà, serve pazienza, lucidità e la capacità di capire quando agire e quando aspettare. Anche a livello energetico sei carico, ma non infinito. L’impulsività ti porta a consumare più risorse del necessario. Rallentare non è una sconfitta, è una forma di intelligenza.

Sei una star… ma ogni tanto spegni i riflettori e ascolta.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari ca u munnu nun gira sulu attornu a tia e si impari a stari cchiù calmu e ad ascultari, riesci a fari brillari puru l’autri senza perdiri a to luci.

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